Rumor: watchOS 12 poderá ganhar elementos de design do visionOS

Muito tem sido comentado sobre o esperado redesign das próximas versões do iOS/iPadOS e macOS — mas certamente os demais sistemas operacionais da Apple também incluirão mudanças/novidades, incluindo o watchOS.

De fato, informações do site israelense The Verifier indicam que o watchOS 12 também trará um novo design semelhante ao do visionOS — assim como o próprio iOS 19.

As expectativas são de que o software ganhe um design com mais transparência e com uma estética flutuante — o que poderá incluir botões, menus e ícones, os quais (além de outros elementos da interface) serão supostamente atualizados. Ainda segundo a fonte, a Apple está “trabalhando em várias ideias” para a Tela de Início.

O site também afirma que a empresa está trabalhando em recursos da Apple Intelligence para a Apple TV e o Apple Watch Ultra — o qual supostamente receberá um novo chip compatível com a tecnologia.

Ainda segundo eles, os recursos de IA no Apple Watch incluirão resumos de notificações, a capacidade de criar Genmojis e uma “nova Siri” que entende o comportamento do usuário e coleta informações de “atividade esportiva, monitoramento médico, do sono, da frequência cardíaca e muito mais”.

Conforme ressaltado pelo MacRumors, o The Verifier não tem o melhor histórico em termos de rumores. Além de várias informações que nunca se confirmaram, algumas afirmações recentes também são bastante suspeitas, como a implementação da Apple Intelligence no Apple Watch.

Isso porque os Apple Watches têm apenas 1GB de memória e, quando levamos em conta que a Apple Intelligence requer no mínimo 8GB, a Maçã teria que realizar um upgrade considerável de uma geração para outra — exceto se a versão da IA para o watchOS não necessitar de tanta memória, o que pode ser improvável.

De qualquer forma, resta-nos aguardar pela WWDC25 para conhecer oficialmente as novidades.

