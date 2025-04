Self Service Repair da Apple agora inclui peças do iPhone 16e

Donos do iPhone 16e agora têm acesso a ferramentas e instruções sobre como reparar o aparelho, já que a Apple disponibilizou seus componentes no catálogo do programa Self Service Repair — nos Estados Unidos e em países da Europa.

Em paralelo à liberação das peças, a companhia também publicou o manual de reparo do iPhone 16e (em inglês), com instruções sobre o desmonte e a substituição de componentes individuais.

Há peças e ferramentas disponíveis para consertar a tela, a bateria, as câmeras (traseira e frontal), o vidro traseiro, os alto-falantes, entre outros. Vale notar que, além de adquirir as peças necessárias para um determinado reparo, o usuário deve alugar um kit de ferramentas para realizá-lo — o qual custa US$50.

Considerando isso, a estimativa do custo reparo da tela do iPhone 16e é de US$300. Levando em conta que, nos EUA, a Apple cobra US$230 (sem AppleCare+) para trocar a tela do modelo em questão, o processo realizado por conta própria deve ser muito bem avaliado.

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors