Versão web do Apple Maps agora também funciona no iOS e Android

Usuários do iPhone e de smartphones com Android agora podem acessar os Mapas (Maps) da Apple sem a necessidade de ter o aplicativo instalado no aparelho, por meio da versão da plataforma projetada para a web.

Publicidade

Conforme pode ser visto na página de suporte da Apple referente aos Mapas na web, a qual foi atualizada recentemente, agora há uma seção a qual indica que é possível acessá-los também em navegadores mobile.

Nessa nova seção, é destacado o suporte ao Safari (apenas no iOS e iPadOS), bem como a outros navegadores móveis — especificamente o Microsoft Edge, o Google Chrome e o Mozilla Firefox.

Esses são os mesmos navegadores suportados pelos Mapas na web em desktops — tanto no macOS, quanto no Windows. A exceção é novamente o Safari, que só está disponível no primeiro em plataformas desktop.

Como observado pelo MacRumors, a disponibilidade no iPhone pode ser uma maneira encontrada pela Apple para permitir que usuários abram links para o Maps mesmo caso definam outro aplicativo como padrão.

Publicidade

Essa possibilidade, vale recordar, foi uma das requeridas entre as muitas regulações da União Europeia sobre o iOS, sistema que passou por um verdadeiro escrutínio no bloco com a Lei dos Mercados Digitais (Digital Markets Act, ou DMA).

Na mesma página de suporte supracitada, a Apple promete disponibilizar os mapas em mais navegadores, plataformas e idiomas em em breve.