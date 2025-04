WhatsApp libera contagem de pessoas online em grupos, notificações de destaque e mais

O WhatsApp divulgou um post que reúne algumas das suas últimas novidades, as quais passam por recursos relacionados a grupos, Canais, ligações e atualizações.

Uma das primeiras novidades estava em testes desde o começo deste mês. Trata-se da possibilidade de visualizar quantas pessoas estão online logo abaixo do nome do grupo.

Ainda falando em grupos, outra novidade permite limitar as notificações a menções, respostas e mensagens de contatos salvos ou de todos os participantes, de modo a priorizar as notificações que você recebe em cada grupo. Para isso, basta abrir os Dados do grupo e, na seção “Notificar”, ativar a opção “Destaques”.

Em matéria de ligações, uma boa adição é a nova opção para adicionar pessoas a uma ligação individual que está em andamento diretamente na conversa, bastando tocar no ícone de ligação na parte de cima da tela e selecionar “Adicionar à ligação”. Agora também é possível fazer o gesto de pinça para ampliar seu próprio vídeo ou a imagem da outra pessoa durante uma ligação de vídeo.

Para além da possibilidade de criar eventos em grupos, o WhatsApp está agora permitindo criá-los em conversas individuais, liberando também opções para responder convites de eventos com “talvez”, incluir um convidado, adicionar data/horário de encerramento e fixar o evento na conversa.

Na seara das reações, o mensageiro criou uma opção para conferir como as pessoas em uma conversa reagiram e replicar uma reação específica apenas tocando nela — em vez de ter que tocar e segurar sobre uma mensagem e selecionar a reação.

Quanto aos Canais, agora administradores podem gravar e compartilhar recados de vídeo (60 segundos ou menos) com seus seguidores. Usuários também podem gerar transcrições de mensagens de voz nos canais — assim como já está disponível em conversas. Por fim, é possível compartilhar um código QR exclusivo que leva as pessoas diretamente a um canal — algo que estava em testes desde o fim do ano passado.

Outras novidades citadas pelo mensageiro já haviam sido previamente anunciadas, como a possibilidade de escanear documentos diretamente do WhatsApp, defini-lo como app padrão de mensagens/ligações no iOS, além deligações de vídeo melhores e mais estáveis.