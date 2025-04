Apple é alvo de novas ações por divulgar recursos de IA da Siri adiados

O setor jurídico da Apple segue tendo dor de cabeça com o adiamento dos recursos de inteligência artificial da Siri, apresentados pela primeira vez na WWDC24 como parte de uma ampla gama de recursos da Apple Intelligence.

As funções, vale lembrar, deveriam ter sido lançadas com o iOS 18.4, disponibilizado para todos na semana passada, mas agora deverão chegar em algum momento durante o ciclo do iOS 19.

A situação já resultou na abertura de um processo nos Estados Unidos contra a empresa — que agora está enfrentando dois novos litígios com a mesma premissa, conforme visto pelo MacRumors.

Também nos EUA, uma queixa apresentada em um tribunal federal da Califórnia nesta semana acusa a Maçã de “propaganda enganosa e concorrência desleal” ao promover recursos da Apple Intelligence para a Siri que ainda não estão disponíveis.

Os autores da ação coletiva alegaram que “nunca teriam comprado ou estariam dispostos a pagar tanto por um iPhone 16 se soubessem que o marketing da Apple em torno desses recursos era falso e enganoso”.

Uma queixa semelhante foi apresentada, na semana passada, na província canadense Colúmbia Britânica. Assim como a ação nos EUA, o processo no Canadá busca uma indenização da Apple (no caso, para os clientes que compraram um iPhone 16 com o intuito de usar os recursos avançados da Siri), se os juízes de cada caso considerarem que a empresa violou a lei.

