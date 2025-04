Apple TV+ divulga prévia de produções que chegarão no meio do ano

O Apple TV+ publicou, hoje, o Summer Preview de 2025, um vídeo contendo diversas prévias de produções da plataforma com data de estreia marcada para o verão do hemisfério norte (inverno brasileiro) deste ano.

Além de novas produções chegando ao streaming, como “Echo Valley”, “Murderbot”, “Seus Amigos e Vizinhos” (“Your Friends & Neighbors”), “Chefe de Guerra” (“Chief of War”), “Stick” e “Fountain of Youth”, bem como novos episódios de “O Estúdio (“The Studio”), o teaser também confirmou o retorno de séries de grande sucesso do Apple TV+, como “Slow Horses”, “The Morning Show” e “Amor Platônico” (“Platonic”).

O vídeo mostra pequenos cortes das diversas produções que chegarão ao Apple TV+ ainda neste ano:

Uma das que mais chamou atenção foi a aclamada série “Slow Horses”, estrelada por Gary Oldman, que retornará em breve com a sua quinta temporada — ela já foi renovada para a sexta! A última temporada da série foi lançada em setembro do ano passado e obteve uma pontuação perfeita de 100% no Rotten Tomatoes.

Outro retorno aguardado pelos assinantes da plataforma é o drama “The Morning Show”. A série existe desde o lançamento do Apple TV+ e conta com estrelas como Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Billy Crudup. Sua terceira temporada estreou em setembro de 2023 e a vindoura quarta temporada acrescentará a vencedora do Oscar Marion Cotillard ao elenco, abordando temas como IA, deep fakes e lutas modernas contra a desinformação.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

