Aqara expande recursos e compatibilidade com o padrão Matter

A Aqara anunciou hoje que que está expandindo a integração com o padrão Matter em todo o seu ecossistema — o que ampliará a gama de dispositivos compatíveis com a tecnologia, a qual visa facilitar a interoperabilidade entre os diferentes ecossistemas de casa inteligente disponíveis no mercado.

Publicidade

Com a novidade, mais de 50 novos tipos de dispositivos passam a suportar a tecnologia, mantendo a Aqara no grupo das empresas que oferecem um dos maiores níveis de interoperabilidade para Matter na atualidade — um diferencial para quem quer adquirir um produto de smart home.

Eis algumas das categorias de dispositivos que passarão a ser compatíveis com Matter:

Robôs aspiradores

Tomadas reguláveis

Alarmes de fumaça e monóxido de carbono

Sensores de qualidade do ar

Sensores de vazamento, congelamento e chuva

Cortinas e Persianas

Ventiladores e Purificadores de Ar

Ares-condicionados e Bombas de Calor

Válvulas de água e bombas

Sensores de pressão

Painéis solares e armazenamento de bateria

Carregadores veiculares

Lavadoras e Secadoras

Geladeiras

Cooktops, Coifas e Superfícies

Fornos e Fogões

Aquecedores de água

Reprodutores de vídeo e alto-falantes

Essa novidade está incluída na versão 5.1.9 do Aqara Home e na 4.3.5 dos Controladores Matter, atualizações que deverão ser lançadas no final deste mês.

Expansão do Advanced Matter Bridging

Ainda falando em Matter, a Aqara também anunciou que passará a oferecer suporte ao recurso Advanced Matter Bridging, projetado para conectar os recursos e funcionalidades exclusivos do Aqara com plataformas Matter de terceiros — para todas as bridges e Controladores Matter da empresa.

Segundo a Aqara, a novidade está disponível na versão 4.3.4 dos Controladores Matter, abrangendo tanto os controladores Aqara Matter já existentes quanto os futuros, permitindo que mais usuários maximizem os recursos de smart home, seja qual fora plataforma Matter que escolherem.