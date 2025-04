Bluesky ganha reações de bate-papo e aba “Explorar” em nova atualização

O Bluesky ganhou hoje uma atualização que trouxe ao app alguns recursos já conhecidos em outras plataformas. Agora, a rede social permite que os usuários reajam a mensagens diretas com emojis e transformou sua página de busca em um menu “Explorar”, que indica tendências, contas sugeridas e mais. Ambas as novidades tem inspiração no X (anteriormente Twitter), que já possui funções parecidas há algum tempo.

Assim como na plataforma de Elon Musk, para adicionar reações às mensagens diretas dos bate-papos no Bluesky, é só clicar/tocar no botão de emoji ao lado da mensagem. Um popup mostrará os emojis mais comuns de reação, como coração e joinha, mas é possível reagir com qualquer outro emoji tocando no menu […] e selecionando a figura desejada.

📢 App Version 1.100 is rolling out now (1/2) Chat reactions are here! You can now respond to chat messages (aka “direct messages”) with an emoji ❤️



[image or embed] — Bluesky (@bsky.app) April 10, 2025 at 3:00 PM

A nova página de busca, denominada “Explorar”, funciona como um trending topics utilizando do algoritmo do Bluesky para exibir contas, tendências e tópicos mais comentados da rede para seus mais de 34 milhões de usuários. Ela também pode filtrar os dados com base nos interesses do usuário, personalizando melhor seu conteúdo.

Ela separa as tendências e contas sugeridas por categorias, como política, esporte ou entretenimento, e ajuda a fortalecer comunidades populares no Bluesky, como as fã bases de séries, filmes, livros e músicas. As novidades são marcadas com rótulos como “Novo”, “Quente” ou há quanto tempo viraram tendência na rede.

📢 App Version 1.100 is rolling out now (2/2) Trying to find more on Bluesky? The search page is now "Explore," with updated trends, suggested accounts, and more!



[image or embed] — Bluesky (@bsky.app) April 10, 2025 at 3:00 PM

Além disso, o app oferece Pacotes Iniciais (Starter Packs) para os usuários que querem se inteirar sobre diferentes tópicos em um único clique. Eles contam com listas selecionadas de usuários e feeds personalizados populares que falam sobre assuntos específicos, facilitando com que usuários novatos se conectem com comunidades de seu interesse.

A atualização para a versão 1.100 do Bluesky já está disponível para download na App Store. Apesar de trazer novidades menores, pode ser extremamente útil no cotidiano do usuário por introduzir recursos que já estão presentes em outras redes sociais, como o X e o Threads.