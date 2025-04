Como desabilitar a Apple Intelligence e liberar armazenamento [iPhone, iPad e Mac]

A Apple Intelligence finalmente foi liberada para usuários brasileiros com recursos como as Ferramentas de Escrita, o Image Playground e a Varinha Gráfica, além de uma integração com o ChatGPT.

Publicidade

Mesmo sendo muito útil em certas ocasiões, isso também faz com que o armazenamento do iPhone, iPad ou Mac acabe enchendo mais rapidamente — já que vários recursos da AI rodam localmente.

Pensando nisso, resolvemos mostrar, neste artigo, como desabilitar a Apple Intelligence e, assim, liberar espaço no seu aparelho! 😎

No iPhone ou iPad: abra os Ajustes, toque em “Apple Intelligence e Siri”, desmarque “Apple Intelligence” e confirme.

No Mac: abra os Ajustes do Sistema, vá até “Apple Intelligence e Siri” (na barra lateral esquerda), desligue “Apple Intelligence” e confirme.

Simples, não é mesmo?! 🙂