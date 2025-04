Desenvolvedor lança cliente do ChatGPT para iPhones antigos com jailbreak

Embora a maioria dos iPhones atualmente em circulação sejam capazes de baixar o aplicativo oficial do ChatGPT, ainda há um bom número de aparelhos mais antigos em circulação sem suporte ao chatbot da OpenAI, um dos softwares mais populares da atualidade.

É que o app da plataforma requer pelo menos o iOS 17 instalado no aparelho e, como o sistema foi lançado em 2023, alguns aparelhos ainda comumente vistos (como os iPhones 7 e 8) não suportam o software — sem falar em dispositivos ainda mais antigos, como o iPhone 3S e afins.

Foi visando oferecer certo grau de compatibilidade com o chatbot a esses aparelhos que o desenvolvedor indie Mali Cömen programou o ChatGPT for Legacy iOS, um cliente do software da OpenAI o qual, como o próprio nome já indica, pode ser utilizado em versões antigas do sistema.

Embora não conte com todos os recursos poderosos do aplicativo oficial (notavelmente a funcionalidade de chat por voz), o app suporta coisas como chats inteligentes e memória contextual — o que permite ao chatbot armazenar informações para futuras conversas.

O aplicativo também permite o upload de imagens para que o modelo as analise e forneça informações sobre elas — uma opção interessante para esses aparelhos antigos, uma vez que eles não chegam nem perto de suportar o recurso inteligência visual (visual intelligence), presente nos iPhones mais recentes.

No entanto, há algumas limitações caso você queira utilizá-lo. A primeira é que ele não está disponível na App Store, apenas via IPA em dispositivos com jailbreak. Também não é possível logar de forma tradicional com uma conta da OpenAI, sendo necessário usar a API da empresa para tal.

Todos os detalhes e links de instalação do software podem ser obtidos nessa página — além do código-fonte do app, que pode ser visualizado no GitHub.

