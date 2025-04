Homem com iPhones e iPads sem notas fiscais é preso em aeroporto no Piauí

Um homem transportando iPhones e iPads sem notas fiscais foi preso, ontem (9/4), no Aeroporto Senador Petrônio Portela (em Teresina, no Piauí), de acordo com informações divulgadas pela Polícia Federal.

O número exato de iPhones e iPads apreendidos com o suspeito não foi revelado, mas a PF disse que ele “transportava dezenas de celulares e tablets de última geração”.

Ao ser abordado durante fiscalização de rotina do órgão, os policiais federais o questionaram sobre as notas fiscais, porém o passageiro informou que não as possuía.

Ainda segundo as informações, o suspeito foi encaminhado à sede da Polícia Federal em Teresina e foi autuado em flagrante pelo crime de descaminho, sendo liberado após o pagamento de fiança.

