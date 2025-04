Isabella Gomez e Sherry Cola estarão na 3ª temporada de “Shrinking”, do Apple TV+

O Apple TV+ anunciou a terceira temporada de “Falando a Real” (“Shrinking”) em outubro passado — a qual ainda não possui data de estreia definida. O que se sabe é que o elenco da produção crescerá nos próximos capítulos, isso porque as atrizes Isabella Gomez e Sherry Cola foram convocadas para papéis recorrentes na série.

Cocriada por Jason Segel, Bill Lawrence e Brett Goldstein, “Shrinking” acompanha o terapeuta em luto Jimmy (Segel), que começa a quebrar as regras e a dizer aos seus clientes exatamente o que pensa. Ao ignorar sua formação e ética, ele se vê fazendo mudanças enormes e tumultuadas na vida das pessoas, incluindo a sua.

Além de Segel, compõem o elenco Harrison Ford, Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell e Ted McGinley. Na terceira temporada, o vencedor do Emmy, SAG e Globo de Ouro Jeff Daniels também fará uma participação especial como o pai de Jimmy.

“Shrinking” é produzida para o Apple TV+ pela Warner Bros. Television e tem Lawrence, Segel, Goldstein, Ashley Nicole Black e Bill Posley como produtores executivos da terceira temporada.

