Surfshark Alert mostra se seus dados vazaram no X

A segurança dos dados online é uma preocupação para muitos usuários. Recentemente, um grande vazamento trouxe novamente o tema à tona: informações de mais de 200 milhões de contas do X (antigo Twitter) foram expostas na internet.

Dados como emails, nomes de usuário, números de telefone e até mesmo biografias de perfis foram comprometidos. Esse tipo de incidente, é claro, serve como um alerta importante sobre os riscos inerentes à nossa atividade online.

À medida que essas ameaças surgem e ficam cada vez mais sofisticadas, é fundamental adotar medidas de proteção. Por isso, ferramentas como o Surfshark Alert podem desempenhar um papel importante nesse trabalho.

O Surfshark Alert funciona monitorando continuamente a internet e os bancos de dados de vazamentos conhecidos, incluindo a dark web, em busca de indícios de que seus dados pessoais (como email e senhas) foram expostos.

Caso uma exposição seja detectada, a ferramenta notifica o usuário imediatamente, possibilitando uma ação rápida para mitigar potenciais danos. Estão entre os principais recursos do Surfshark Alert:

Monitoramento contínuo : verifica ativamente fontes de vazamentos e atividades suspeitas na internet e na dark web.

: verifica ativamente fontes de vazamentos e atividades suspeitas na internet e na dark web. Alertas em tempo real : notifica o usuário assim que seu email ou outros dados são identificados em um novo vazamento.

: notifica o usuário assim que seu email ou outros dados são identificados em um novo vazamento. Detecção de ameaças associadas : informa se o seu email foi encontrado em listas relacionadas a malwares ou outras atividades maliciosas.

: informa se o seu email foi encontrado em listas relacionadas a malwares ou outras atividades maliciosas. Integração: o serviço faz parte do pacote Surfshark One, que oferece uma solução de segurança mais ampla, incluindo VPN e antivírus.

Você pode inclusive verificar se os seus dados foram vazados abaixo:

Retomando o caso do vazamento que afetou o X, os riscos são reais. Muitos dos emails expostos pertencem a contas antigas ou a usuários com maior visibilidade, o que pode facilitar a aplicação de golpes e fraudes direcionadas.

Mesmo que não seja imediatamente aparente, a combinação de um email com outros dados pessoais, como o número de telefone, eleva consideravelmente a vulnerabilidade a ataques de engenharia social e outras fraudes.

Tendo em vista que vazamentos de dados e ataques cibernéticos estão se tornando mais frequentes, proteger as informações pessoais deixou de ser uma opção e tornou-se uma verdadeira necessidade.

Por isso, não negligencie a segurança dos seus dados. Realize uma verificação gratuita com o Surfshark Alert para avaliar se as suas informações foram expostas e tome medidas para proteger sua identidade digital com maior eficácia. 😉

Caso queira se proteger ainda mais, a Surfshark está com uma promoção na qual você assina o pacote Surfshark One (pacote que contempla o Alert, como falamos) pelo equivalente a apenas R$9,90 por mês, ganhando ainda três meses extras grátis! Aproveite!

