Tarifas fizeram Apple levar mais de 600 toneladas de iPhones da Índia para os EUA

Informações da Reuters dão conta de que a Apple fretou mais de 600 toneladas de iPhones da Índia para os Estados Unidos como uma forma de atenuar o impacto das tarifas impostas por Donald Trump.

O número divulgado pela agência de notícias, só para se ter uma ideia, equivale a aproximadamente 1,5 milhão de unidades de iPhones, o que ajudará a empresa a atender a demanda pelos seus dispositivos nos EUA por um tempo antes de um reajuste de preço se tornar necessário.

A Bloomberg, vale lembrar, já havia dito no início da semana que Apple teria enviado, em apenas três dias, cinco aviões lotados de iPhones da Índia e da China para os EUA no fim de março, numa antecipação do que estava para ocorrer no cenário econômico.

De acordo com uma fonte ouvida pela Reuters, a Apple chegou a fazer lobby para que as autoridades de aeroportos indianas diminuíssem para seis horas o tempo necessário para a liberação alfandegária no aeroporto de Chennai, no estado de Tamil Nadu. Sob circunstâncias normais, esse tempo pode chegar a até 30 horas — ou seja, uma espera 5x mais longa.

Para tornar essa empreitada possível, a Apple aplicou o mesmo esquema de “corredor verde” usado em aeroportos chineses — onde a maior parte dos iPhones são fabricados — na Índia. Desde então, seis aviões com cerca de 100 toneladas de smartphones cada deixaram o país, sendo que o último alçou voo nesta semana, quando todo esse frenesi envolvendo as tarifas estadunidenses começou.

Segundo estimativas da firma de pesquisa Counterpoint Research, com esses esforços mais recentes, cerca de um quinto de todos os iPhones enviados para os EUA vem agora da Índia, que é um dos países contemplados pela pausa de 90 dias anunciada por Trump ontem para nações que toparem negociar com o governo estadunidense e não anunciarem tarifas retaliatórias — coisa que, é claro, não inclui a China.

Ajustes na produção

Ainda de acordo com essa fonte, a Apple intensificou os envios aéreos para atingir sua meta de aumento de 20% na produção de iPhones no Índia.

De acordo com duas outras fontes, a fábrica da Foxconn em Chennai agora funciona até mesmo aos domingos. Além disso, a Apple passou cerca de oito meses planejando e acelerando desembaraço aduaneiro na cidade — esforço que teve o apoio do primeiro-ministro Narendra Modi.

No ano passado, a fábrica da Foxconn em Chennai produziu cerca de 20 milhões de iPhones, o que inclui modelos das linhas 15 e 16. A maior parte desses produtos foram descarregados nas cidades de Chicago, Los Angeles, Nova York e San Francisco.