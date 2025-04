WhatsApp testa geração de figurinhas que combinam avatares dos usuários no iOS

Na nova versão de testes do WhatsApp para iOS (25.10.10.72), disponibilizada via TestFlight, o mensageiro da Meta adicionou uma novidade a qual permitirá aos usuários enviarem figurinhas que combinam o seu avatar com o do interlocutor.

Como mostra a captura de tela publicada pelo WABetaInfo, a novidade funcionará de forma bastante simples: ao conversar com outro usuário, uma nova categoria denominada “Juntos” dá as caras na gaveta de avatares.

Nela, estão disponíveis figurinhas geradas automaticamente as quais combinam os avatares dos dois participantes da conversa em situações divertidas (como dança ou esportes) ou até mesmo embaraçosas (como na chuva).

Para usar o novo recurso, no entanto, os dois usuários participantes deverão ativar a opção para permitir que terceiros criem figurinhas com seus avatares na seção de privacidade das configurações do app.

Como em outros recursos do WhatsApp, você poderá habilitar a novidade para todos os contatos, para alguns contatos selecionados ou simplesmente impedir o app de gerar figurinhas com seu avatar para qualquer pessoa.

Bem interessante, não?