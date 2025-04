Aplicativo Apple TV para Android é atualizado com clipes de produções, novidades para legendas e mais

A versão do aplicativo Apple TV para dispositivos Android, lançada em fevereiro, recebeu nesta semana a sua primeira grande atualização, a qual introduziu recursos importantes que já haviam sido vistos anteriormente no “lado Apple da força”.

Publicidade

Como notado pelo 9to5Google, a primeira é novidade são os clipes no modo retrato (na vertical) de produções disponíveis na plataforma, os quais servem como uma espécie de trailer.

Esses clipes são exibidos na forma de carrossel na aba do Apple TV+ e sempre sem som — a não ser que o usuário o ative tocando em um botão no canto superior direito da tela, é claro.

Além disso, a empresa também adicionou novos controles para as legendas automáticas. O primeiro deles, denominado “Show when Muted” (algo como “Mostrar quando Silenciado”), ativa as legendas sempre que o áudio é silenciado ou o usuário diminui todo o volume; já o segundo, intitulado “Show on Skip Back” (“Mostrar ao Retroceder”), entre em cena sempre que o usuário volta até 30 segundo na reprodução, ativando as legendas temporariamente no processo.

Publicidade

Por fim, existe uma nova configuração de reprodução automática que coloca uma produção recomendada para tocar (seja um filme, série ou evento esportivo) assim que o conteúdo atual acaba. Essa ferramenta, ainda segundo o 9to5Google, vem ativada por padrão, mas pode ser desabilitada a qualquer momento.

A versão 1.1 do aplicativo do Apple TV para Android está disponível para download na Play Store.

via Mundo Conectado