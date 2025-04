Apple fechou 2024 com 3,1% do mercado global de semicondutores, que cresceu 21%

Uma nova pesquisa divulgada pela Gartner trouxe detalhes sobre a receita mundial do mercado de semicondutores em 2024, que fechou o ano em US$656 bilhões — um aumento de 21% em relação a 2023 — ano onde houve um recuo de vendas.

A tabela a seguir mostra que a NVIDIA assumiu a primeira posição no ranking, ultrapassando a Samsung Electronics e a Intel pela primeira vez.

Já a Apple, com suas séries de processadores “A” e “M”, ficou em nono lugar na lista, caindo uma posição em relação ao seu oitavo lugar no ano anterior.

Mesmo caindo de posição no ranking geral, a Maçã obteve um aumento de 13,6% na sua participação de mercado em relação a 2023, representando uma parcela de 3,1% do mercado global de semicondutores em 2024.

De acordo com Gaurav Gupta, vice-analista da Gartner, “a mudança de posições no Top 10 do ranking de mercado dos fornecedores de semicondutores se deve à grande demanda pela construção de infraestrutura de IA e a um aumento de 73,4% na receita de memória”.

