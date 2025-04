“Apple Vision Pro 2” já estaria em produção, aponta site chinês

Novas informações vindas do site chinês IT Home sugerem que a segunda geração do headset Apple Vision Pro já pode estar sendo produzida em massa.

Citando fontes não reveladas, o site afirma que peças importantes como telas, estruturas externas e circuitos já entraram na linha de produção. Alguns fornecedores estariam até “correndo contra o tempo” para entregar os componentes necessários.

Essa notícia, porém, contrasta com informações anteriores do The Information. Em outubro passado, eles disseram que a Maçã havia reduzido drasticamente a fabricação do headset, com planos de parar completamente a produção até o final daquele ano.

Na época, a reportagem indicava que a Apple provavelmente já tinha estoque suficiente do primeiro modelo para atender à demanda.

Analistas conhecidos do mercado também têm suas previsões. Ming-Chi Kuo aposta que a produção em massa de um “Apple Vision Pro 2”, equipado com o chip “M5”, começaria apenas no segundo semestre deste ano.

Já Mark Gurman, da Bloomberg, mencionou que a Apple estaria trabalhando em uma atualização mais incremental do dispositivo, possivelmente com o chip “M5” e reaproveitando muitas peças da primeira geração. Gurman estima um lançamento entre o fim deste ano e meados de 2026.

O IT Home, por sua vez, acredita em um lançamento mais próximo, talvez ainda este ano ou até abril de 2026. No entanto, é importante notar que o histórico de acertos do site chinês em relação a rumores da Apple não é dos mais consistentes.

Como de costume, a Apple não se pronunciou sobre esses rumores.

via AppleInsider