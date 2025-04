ColorWare lança Apple Pencil Pro customizado que lembra giz de cera

A empresa ColorWare, sobre a qual já falamos algumas vezes aqui no MacMagazine, anunciou a coleção Apple Crayon Pros, a qual é composta por Apple Pencils Pro personalizados para se assemelharem a gizes de cera.

Disponível em sete cores (preta, menta, rosa, roxa, vermelha, branca e amarela), a coleção promete unir a criatividade nostálgica à tecnologia precisa dos lápis mais avançados da Maçã.

Esboce, escreva e navegue no seu iPad com estilo e precisão. Cada Apple Crayon Pro se conecta sem esforço, carrega perfeitamente e oferece a precisão incomparável que você espera, envolto em um design que desperta conversa e criatividade.

Assim como o Apple Pencil Pro, o Apple Crayon Pro é compatível com o iPad mini (A17 Pro), os iPads Air (M2 e M3) e iPads Pro (M4), mantendo todos os recursos já conhecidos da versão original do produto.

Com garantia de um ano, cada unidade do produto pode ser adquirida por US$215 no site da ColorWare — US$86 a mais que o preço praticado pela Maçã para o Apple Pencil Pro original.

Cabe destacar que, como tratam-se de produtos personalizados, a Apple não tem obrigação de fornecer suporte ou garantia a eles, visto que não se trata de um vendedor autorizado pela empresa — qualquer problema deve ser lidado diretamente com a ColorWare.

