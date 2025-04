Como avançar slides no Keynote utilizando um gesto no Apple Watch

O Apple Watch, dentre suas inúmeras funções e recursos atrelados a outros dispositivos e apps da Maçã, pode ser utilizado para controlar apresentações do Keynote, como já ensinamos aqui.

Publicidade

Contudo, nos modelos Apple Watch Series 9 (ou mais recentes) e Apple Watch Ultra 2, é possível utilizar o gesto Double Tap (Toque Duplo, no qual você toca duas vezes com o dedo indicador e o polegar juntos) como uma espécie de botão de “avançar”, que realiza ações no Keynote de forma simples e prática, sem ter que tocar em nada.

Ao conectar seu Apple Watch no Keynote e estar utilizando-o como controle de sua apresentação, basta realizar o gesto com a mão para iniciar a sua apresentação de slides ou, caso ela já tenha sido iniciada, avançar para o slide seguinte.

Se isso não funcionar, certifique-se de que o Toque Duplo está ativado nos Ajustes do Apple Watch:

No Apple Watch: abra os Ajustes, toque em “Gestos”, em “Toque Duplo” e ative-o;

No iPhone: abra o app Watch, toque em “Gestos”, em “Toque Duplo” e veja se isso está ativado.

Legal, né?

Comprar Apple Watch Ultra 2 de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: natural ou preto

Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio

Comprar Apple Watch Series 10 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10

Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x

Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante

Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia

Tamanhos: 42mm ou 46mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.