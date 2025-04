Como gerar imagens com o Image Playground pelo iWork [iPhone, iPad e Mac]

Por aqui, nós já mostramos como utilizar uma das funções mais legais desse pacote inicial de recursos da Apple Intelligence.

Com o Image Playground, é possível criar imagens divertidas em três estilos (animação, ilustração ou desenho), fazendo uma combinação de conceitos, descrições em texto e pessoas que estejam na sua galeria de fotos.

Como parte das últimas atualizações dos apps do pacote iWork (Pages, Numbers e Keynote), agora é possível também fazer essas criações dentro dessas ferramentas.

Veja como fazer! 🙂

Como criar imagens com o Image Playground dentro do iWork pelo iPhone/iPad

Com um dos apps abertos, toque no “+”, na aba de mídias e em “Image Playground”.

Use o campo (no canto inferior) para descrever o que deseja, e as sugestões mostradas ou os botões no canto inferior direito para escolher pessoas ou o estilo da imagem, por exemplo.

Quando estiver pronto para anexar a imagem ao documento, toque em “OK”.

Como criar imagens com o Image Playground dentro do iWork pelo Mac

Com o documento aberto, clique em “Mídia”, na barra de ferramentas (na parte superior da tela) e selecione “Image Playground…”.

Ou, se preferir, vá até Inserir » Image Playground… na barra de menus.

O que achou dessa dica? 😉