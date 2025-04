Como usar as Ferramentas de Escrita no iWork [Pages, Numbers e Keynote]

Recentemente, a Apple atualizou o seu pacote de aplicativos do iWork (que inclui o Pages, o Numbers e o Keynote) para adicionar uma função bem interessante da Apple Intelligence: as Ferramentas de Escrita (Writing Tools).

Por meio delas, é possível fazer coisas como revisar o que está sendo escrito, além de criar versões diferentes, resumir ou redigir textos do zero, usando a ajuda do ChatGPT.

Confira, a seguir, como usar isso nesses três apps! 😊

Requisitos

Antes de mais nada, certifique-se de que você está rodando a versão mais recente do Pages, Numbers ou Keynote.

Como as Ferramentas de Escrita dependem da Apple Intelligence, o seu iPhone, iPad ou Mac também precisa ser compatível e estar devidamente atualizado para o iOS/iPadOS 18.4 ou macOS Sequoia 15.4.

Como usar as Ferramentas de Escrita nos apps do iWork pelo iPhone/iPad

Com o app aberto em um documento do Pages, uma caixa de texto em uma tabela do Numbers ou uma apresentação do Keynote, selecione o que você escreveu, vá até a setinha “>” no menu contextual e escolha “Ferramentas de Escrita”.

Ou, se preferir, toque no ícone da Apple Intelligence (acima do teclado) para abrir as opções de escrita.

Como usar as Ferramentas de Escrita nos apps do iWork pelo Mac

Selecione o texto, clique com o botão direito do mouse e escolha “Ferramentas de Escrita”.

No Pages ou Numbers, também é possível clicar diretamente no botão “Ferramentas de Escrita”, na barra de ferramentas.