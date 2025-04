“iPhones 17”: analista detalha possíveis especificações de telas, câmeras e mais

O analista da GF Securities, Jeff Pu, compartilhou hoje mais algumas possíveis especificações para a linha “iPhone 17”, a qual deverá ser lançada pela Apple em setembro deste ano. No mês passado, vale notar, ele já havia compartilhado certas previsões sobre a linha.

Segundo Pu, os tamanhos de tela deverão ser de 6,1 polegadas para o “iPhone 17″; 6,6” para o “iPhone 17 Air”; 6,3″ para o “iPhone 17 Pro” e 6,9″ para o “iPhone 17 Pro Max”. Vale lembrar que outros rumores sugerem que o modelo de entrada poderá terá um display de 6,3″.

Em relação a processadores, os modelos topos-de-linha deverão incluir um chip A19 Pro, construído no processo N3P da TSMC. O “iPhone 17 Air” receberia um chip A19 (também feito com o processo N3P), enquanto o “iPhone 17” receberia o já conhecido chip A18 — utilizado nos iPhones 16, 16 Plus e 16e.

Todos os modelos terão a mesma câmera frontal de 24 megapixels. Para as câmeras traseiras, o “iPhone 17” supostamente terá uma câmera principal de 48MP e uma ultrawide de 12MP. O “iPhone 17 Air” provavelmente terá apenas uma câmera principal 7P de 48MP, enquanto os modelos mais caros deverão ter uma câmera principal de 48MP, uma ultrawide 6P de 48MP e uma câmera telefoto 1G + 3P de 48MP periscópio.

Outras especificações divulgadas por Pu foram em relação aos acabamentos dos aparelhos. Os “iPhones 17”, “17 Pro” e “17 Pro Max” teriam uma estrutura de alumínio, enquanto o “17 Air” poderá utilizar uma estrutura de titânio. Todos os modelos teriam suporte a carregamento de 35W e o mesmo Face ID com tecnologia de luz estruturada dos iPhones atuais.

No quesito memória, os “iPhones 17 Pro/17 Pro Max” teriam um componente do tipo DRAM LPDDR5X de 12GB, enquanto o do “iPhone 17 Air” seria LPDDR5 de 12GB e, o “iPhone 17”, LPDDR5 de 8GB. É possível que todos os modelos incluam um chip Wi-Fi 7 projetado pela própria Apple. O “17 Air” deverá ter o modem C1, da Apple, enquanto os outros modelos permanecerão com um componente da Qualcomm.

Agora, resta aguardar o lançamento oficial dos aparelhos para saber se e quais dos rumores se concretizarão.

