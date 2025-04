Montagem de iPhones nos EUA ainda é uma utopia e Apple deverá focar na Índia, segundo reportagem

Uma nova reportagem da Bloomberg detalha por que provavelmente não veremos iPhones sendo fabricados em massa nos Estados Unidos a curto prazo. Essa possibilidade, vale ressaltar, vem sendo especulada após o tarifaço anunciado pelo presidente Donald Trump a uma série de países — notavelmente à China, o maior polo de produção dos aparelhos atualmente.

Publicidade

De acordo com a matéria, entre as muitas razões as quais tornam a mudança para os EUA inviável está a falta de instalações e mão de obra para produzir os dispositivos, mas também a ausência de um ecossistema rico de fornecedores no país e também o trabalho em massa de engenheiros especializados que, pelo menos até agora, pode ser encontrado apenas na Ásia.

As instalações para montagem final, teste e empacotamento dos dispositivos, por exemplo, são quase do tamanho de cidades — algo inviável de ser construído nos EUA a curto prazo. A China também conta com milhões de pessoas com o conhecimento necessário para operar máquinas e construir iPhones — um processo que ainda é majoritariamente manual, por incrível que possa soar em 2025.

Em evento em 2017, por exemplo, o CEO Tim Cook disse que a decisão de fabricar iPhones na China não foi por causa dos baixos custos trabalhistas, e sim pela quantidade de pessoas habilitadas (como engenheiros de ferramentas) por lá, os quais seriam suficientes para encher vários estádios de futebol — enquanto nos EUA poderiam não preencher uma simples sala.

Mas e se a Apple resolvesse criar instalações faraônicas na sua terra natal visando automatizar o processo de fabricação de iPhones? Embora isso certamente eliminasse o fator de barreira mão de obra, trata-se de algo ainda não realista e que nem mesmo a China — que tem acesso fácil a automação de baixo custo — conseguiu fazer funcionar até o presente momento.

Publicidade

Seria algo complicado especialmente no caso dos iPhones, cujo ritmo e processos de desenvolvimento podem mudar com frequência, dada a atualização anual dos aparelhos. Basicamente, os iPhones são projetados por completo em um período e a Apple tem alguns poucos meses para ajustar suas fábricas e o pessoal responsável para iniciar a sua produção.

Mas como a Apple lidará com as tarifas?

Segundo a matéria, a solução óbvia até aqui é continuar focando na Índia como a nova fonte de iPhones destinados aos EUA. A produção atual de unidades fabricadas por ano no país (cerca de 35 milhões) certamente ajudará a cobrir parte do estoque necessário nos EUA, já que as taxas destinadas ao país são menores que as anunciadas para a China.

Publicidade

Como já dito anteriormente, embora também seja um pequeno polo de produção de iPhones atualmente, o Brasil não parece estar nos planos de expansão da Apple — mesmo com taxas bem menores que as cobradas pelos EUA para a China e a Índia —, já que a produção por aqui está focada em modelos menos avançados e muito direcionada ao mercado local.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.