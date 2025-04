Protótipo mostra como poderia ser uma case transparente dos AirPods

Mostramos há alguns anos um protótipo de AirPods com um acabamento translúcido bem excêntrico, com um design que ainda preservava o material na cor branca dos modelos atuais na parte que se encaixa nos ouvidos.

Publicidade

Agora, um novo protótipo do produto mostra como poderia ser a case dos AirPods caso a Apple investisse em um visual translúcido para o produto — tal qual a empresa fez com os Beats Studio Buds +, lançados pela sua subsidiária em 2023.

Essa nova versão, publicada por pipfix [@LusiRoy8] no X (ex-Twitter), diz respeito a AirPods na fase de testes de validação de engenharia — o que indica que a Apple pode ter cogitado levar essa ideia adiante.

Airpods prototype EVT pic.twitter.com/0ablYT0MV4 — pipfix (@LusiRoy8) April 10, 2025 Protótipo de AirPods para teste de validação de engenharia.

Embora o protótipo em questão esteja bem maltratado, é possível ver que ele deixa bastante expostas as entranhas da case, com os seus circuitos internos — embora não conte com um acabamento fosco, como os fones da Beats.

Publicidade

Até agora, no entanto, não existe nenhum rumor relacionado a um possível lançamento de AirPods transparentes. Com exceção dos AirPods Max, todos os modelos já lançados foram exclusivamente na cor branca.

Comprar AirPods Max de Apple Preço à vista: R$5.931,00

Preço parcelado: R$6.590,00 em até 12x

Comprar AirPods Pro 2 de Apple Preço à vista: R$2.339,10

Preço parcelado: R$2.599,00 em até 12x

Comprar AirPods 4 de Apple Preço à vista: a partir de R$1.349,10

Preço parcelado: a partir de R$1.499,00 em até 12x

Opções: sem ou com Cancelamento Ativo de Ruído

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via 9to5Mac