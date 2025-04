Como desativar a categorização no Mail [iPhone, iPad e Mac]

Com a Apple Intelligence, o aplicativo nativo Mail do iPhone, iPad e Mac pode categorizar as suas mensagens entre “Principal”, “Transações”, “Atualizações” e “Promoções” — para um acesso mais fácil e rápido aos emails.

Porém, se não tiver curtido essa arrumação, a Apple permite que você desabilite as categorizações e volte a exibir o Mail como ele era anteriormente.

Confira, a seguir, como fazer isso! 📧

Como desativar a categorização do Mail no iPhone e iPad

Abra o Mail, toque nos três pontinhos (no canto superior direito) e marque “Visualização por Lista”.

Como desativar a categorização do Mail no Mac

Com o app aberto, clique nos três pontinhos (na parte superior esquerda) e desmarque “Mostrar Categorias do Mail”.

O que achou da dica? 😉