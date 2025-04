Como redefinir o filtro de mensagens indesejadas (spam) no Mail do Mac

O aplicativo nativo Mail do Mac é ideal para quem já está inserido no ecossistema de dispositivos da Apple — utilizando-o também um iPhone e iPad, por exemplo. Um recurso bem bacana dele possibilita que você reduza as mensagens indesejadas recebidas (as famosas mensagens spam).

Ainda que o filtro dessas mensagens indesejadas seja bem eficaz, a Maçã permite que você redefina ele para o seu estado original — removendo o que o Mail aprendeu sempre que você marcou os emails como mensagens indesejadas ou não indesejadas.

Veja como é simples proceder! 👨‍💻

Abra o app Mail no Mac. Na barra de menus, escolha Mail » Ajustes… ou use o atalho ⌘ command , no teclado. Acesse a aba “Spam”. Clique em “Redefinir…”.

Prontinho! A partir disso, ele será redefinido no seu Mac. 📧