Como usar múltiplas abas no Mail do Mac

Muita gente não sabe, mas a Apple permite que você trabalhe com múltiplas abas de diversos aplicativos nativos no macOS — como já até mostramos aqui há um tempo atrás. Um dos aplicativos compatíveis com isso é o Mail, criado para gerenciar os seus emails de diversos provedores.

Publicidade

Nos parágrafos a seguir, mostraremos como gerenciar as abas por lá. Confira! 📧

Com o Mail aberto, comece abrindo uma aba clicando no “+” (abaixo da barra de ferramentas). Se ele não aparecer, vá até Visualizar » Mostrar Barra de Abas, na barra de menus.

Você pode trabalhar e mover entre as abas a qualquer momento, dependendo do seu fluxo de trabalho:

Para mover entre as abas, clique em uma delas ou pressione ⌃ control tab ou ⌃ ⇧ shift tab para ir para a aba seguinte ou anterior.

ou para ir para a aba seguinte ou anterior. Para reordenar as abas abertas, arraste uma delas para a direita ou para a esquerda.

Para ver todas as abas abertas, vá até Visualizar » Mostrar Todas as Abas ou clique com o botão direito do mouse em cima de uma das abas e em “Mostrar Todas as Abas”.

Para fechar uma delas, passe o cursor sobre uma aba e clique no “X”.

Quer mover uma das abas para uma nova janela do Mail? Clique com o botão direito do mouse em cima dela e escolha “Mover Aba para Nova Janela”.

Se quiser fechar todas as outras abas, passe o cursor sobre a aba que deseja manter aberta, mantenha pressionada a tecla ⌥ option e clique no “X” ou com o botão direito do mouse em cima da aba atual e vá até “Fechar As Outras Abas”.

Bacana, não?! 👨‍💻