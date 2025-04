Review: base Qi2 da Satechi para iPhone, Apple Watch e AirPods

Se você, assim como eu, possui mais de um gadget da Apple e não gosta de ter trabalho para recarregá-los (seja em casa, no trabalho ou em uma viagem), um acessório fantástico da Satechi pode resolver isso.

Publicidade

Falo do Qi2 Trio Wireless Charging Pad, uma base que, como o nome sugere, pode recarregar até três dispositivos sem fio: um iPhone, um Apple Watch, e o estojo dos AirPods.

Vamos conferir, portanto, alguns detalhes sobre ele abaixo!

Design

Levando em conta que eu possuo outros acessórios da Satechi, eu não esperava nada menos do que um design de primeira — e ele é realmente tudo isso! A base em si é robusta e possui um acabamento sofisticado.

A parte superior tem um acabamento de couro vegano que dá um toque premium; já a parte inferior possui quatro almofadas que absorvem impactos e evitam que a base arranhe.

Tanto o suporte de recarga do Apple Watch quanto do iPhone podem ser usados na horizontal (no nível da base) e na vertical (em pé). O suporte do iPhone, inclusive, é ainda mais versátil, podendo ser usado em várias inclinações diferentes graças ao design articulado das partes — o que permite utilizar o modo Em Espera (StandBy) do iPhone.

Medindo 20,9×9,7×2,05cm e pesando 358,3 gramas, a base tem uma construção estável e permite posicionar os três dispositivos simultaneamente sem dificuldade.

Especificações

A base da Satechi é compatível com o padrão Qi2, o qual fornece até 15W de potência ao recarregar iPhones via MagSafe. Ela também consegue recarregar AirPods e Apple Watches a uma potência de 5W.

Publicidade

Para fornecer toda essa potência, a base vem acompanhada de um adaptador de 45W com suporte à tecnologia Power Delivery (PD), garantindo que a distribuição ocorra sem prejuízo, caso todos os três dispositivos estejam conectados à base. A Satechi também inclui um cabo USB-C de 1 metro.

Vantagens

Uma das primeiras vantagens foi justamente o primeiro tópico deste artigo. Seu design dobrável permite apoiar o telefone na vertical; dobrando-o para baixo, ele pode ser recarregado na horizontal.

Além disso, trata-se de uma base compacta e leve, pequena o suficiente para caber na sua bagagem de mão. O que é ainda melhor é o fato de a Satechi ter incluído adaptadores de tomada para diversos padrões, o que torna essa uma opção ideal para levar aonde for!

Outra vantagem está no fato de que você precisará de apenas um cabo para recarregar até três dispositivos, ajudando a reduzir a desordem na mesa de trabalho ou mesmo em viagens.

Preço

A base da Satechi está disponível no site da fabricante por US$130 e também na Amazon americana por US$100.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.