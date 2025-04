Trump isenta iPhones, MacBooks e chips das novas tarifas contra a China

Em meio ao chamado “tarifaço recíproco” imposto pelo presidente Donald Trump contra a China, a Apple acaba de receber um belo alívio. Segundo comunicado oficial da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection), dispositivos como smartphones, computadores, monitores, chips e diversos componentes eletrônicos foram excluídos das tarifas (atualmente em 125%) aplicadas sobre produtos importados da China. A isenção vale para produtos que entraram nos EUA ou forem retirados de armazéns a partir de 5 de abril.

A decisão representa um alento para a Apple e outras Big Techs, que vinham enfrentando incertezas quanto ao impacto financeiro dessas tarifas sobre seus principais produtos. Analistas previam que, sem a isenção, os preços dos dispositivos da Maçã poderiam subir consideravelmente.

A medida também deverá influenciar diretamente as estratégias logísticas da Apple. Nas últimas semanas, como noticiamos, a empresa vinha acelerando a produção na Índia e aumentando as remessas do país para os EUA justamente para mitigar os efeitos do tarifaço — mais de 600 toneladas (cerca de 1,5 milhão de iPhones) foram enviadas em caráter de urgência.

Vale lembrar que, apesar do alívio, o cenário segue instável. A exclusão não é definitiva e pode ser revista por Trump a qualquer momento, dependendo da evolução das negociações comerciais entre EUA e China. Ainda assim, trata-se de uma vitória importante para a Apple, que ganha tempo para ajustar sua cadeia de fornecimento, reforçar estoques e manter seus planos de produção na China.

via Bloomberg