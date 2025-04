Como mostrar ou ocultar as fotos dos seus contatos no Mail [iPhone e iPad]

Há algum tempo, nós mostramos por aqui que é possível mostrar as fotos dos seus contatos no aplicativo nativo Mail do Mac. Até agora, isso não havia sido expandido para os iPhones e iPads. Mas, felizmente, esse cenário mudou com a chegada do iOS/iPadOS 18.4.

Agora, com alguns passos simples, você pode conferir as fotos ao lado de cada email recebido na sua caixa de entrada — facilitando a sua identificação.

Veja como ativar ou desativar isso facilmente! 📧

Abra os Ajustes.

Toque em “Apps” (no final da tela) e busque por “Mail”.

Na seção “Lista de Mensagens”, ative ou desative “Mostrar Fotos dos Contatos”.

Ao abrir o app Mail da próxima vez, as fotos dos contatos já aparecerão/desaparecerão ao lado dos seus emails.

Supersimples, não?! 😉