Como mudar a categoria de um email no Mail [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo nativo Mail para iPhones, iPads e Macs permite que você veja as suas mensagens recebidas divididas por categorias — graças aos poderes da Apple Intelligence, que desembarcou no Brasil no início do mês.

Publicidade

Apesar de ser muito precisa, nem sempre a categorização acerta da forma como deveria. Por isso mesmo, a Maçã permite que você faça isso de forma manual no iPhone, iPad e Mac.

Veja como fazer isso! 📧

Como categorizar manualmente um email no iPhone/iPad

Com o app Mail aberto e a mensagem sendo exibida, toque na setinha voltada para a esquerda (na parte inferior) ou, se estiver com a lista de emails sendo mostrada, deslize o dedo da direita para a esquerda a partir de um email e vá até “Mais”.

Em seguida, escolha “Categorizar Remetente” e escolha uma das categorias disponíveis.

Como categorizar manualmente um email no Mac

Clique com o botão direito do mouse em cima de uma mensagem (na barra lateral) e em “Categorizar Remetente”.

Ou, com o email aberto, vá até Mensagem » Categorizar Remetente, na barra de menus.