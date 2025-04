Como receber notificações apenas de certas contas de email usando o Foco [iPhone, iPad e Mac]

Para otimizar o seu uso do aplicativo nativo Mail do iPhone, iPad e Mac, a Apple possibilita ativar um filtro de Foco (Focus filters) para especificar quais as contas de email (por exemplo, pessoal ou trabalho) são visíveis no app quando um determinado Foco estiver ativado.

Assim, você apenas receberá as notificações e verá os números de avisos das contas de email que escolheu para usar durante o Foco específico.

Confira como habilitar isso nos próximos parágrafos! 📧

Como criar um filtro de Foco do Mail pelo iPhone/iPad

Abra os Ajustes, toque em “Foco” e crie ou selecione um Foco já existente. Na seção “Filtros de Foco”, escolha “Adicionar Filtro” e localize “Mail”. Escolha, então, as contas do Mail que quiser mostrar quando o Foco estiver ativado.

Como criar um filtro de Foco do Mail pelo Mac

Abra os Ajustes do Sistema e clique em “Foco”.

Após escolher um deles, vá até “Adicionar Filtro…”, “Mail”, selecione as contas e em clique em “Adicionar”.

Prontinho!