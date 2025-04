Como ver a sua caixa de entrada ao apagar/mover uma mensagem no Mail [iPhone e iPad]

O aplicativo nativo Mail do iPhone, iPad e Mac recebeu ótimas novidades com a liberação do iOS/iPadOS 18.4 — que só foram possíveis graças à Apple Intelligence.

Mas, além delas, outras adições podem ter passado despercebidas pelos usuários. Uma diz respeito à ação de apagar ou mover uma mensagem enquanto estiver com um email aberto.

Por padrão, ele sempre mostra a mensagem seguinte quando você apaga ou move ele. Porém, agora é possível fazer com que isso não ocorra desse jeito, e sim que você volte a visualizar a sua caixa de entrada (inbox).

Veja como mudar! 📧

Abra os Ajustes. Toque em “Apps” (no final da tela) e em “Mail”. Depois, na seção “Lista de Mensagens”, selecione “Não Selecionar uma Mensagem”.

A qualquer momento, você pode voltar para o comportamento antigo, escolhendo “Ver Mensagem Seguinte”.