Apple estaria preparando dois modelos para suceder o Vision Pro

Em meio a todo o vai e vem envolvendo uma segunda geração do Apple Vision Pro, pode ser que a Apple esteja trabalhando não em uma, mas em duas variantes para suceder a primeira geração do seu headset de realidade aumentada/virtual — que parece ainda não ter mostrado bem a que veio.

De acordo com informações da newsletter “Power On” (da Bloomberg), é exatamente isso que está acontecendo. Em vez de simplesmente lançar uma nova versão com um chip atualizado, a empresa estaria preparando dois modelos diferentes — cada um deles com suas especificidades e finalidades.

O primeiro deles, provavelmente mais semelhante ao atual, teria como foco uma mudança em termos de portabilidade e custo. Isso porque ele seria mais leve que a primeira geração, conhecida por “pesar” na cabeça após certo tempo de uso, além de ser mais barato que o modelo atual.

O segundo teria uma proposta ainda mais diferente, já que poderia ser conectado a um Mac. Isso permitiria ao sistema operar com baixa latência tanto para transmitir a tela do próprio computador como um segundo display (algo disponível atualmente, mas com atraso) quanto para apps corporativos.

Isso porque o Vision Pro vem se mostrando um grande aliado de profissionais na geração de imagens em simuladores de voos ou até mesmo em cirurgias, aplicações que requerem o mínimo de atraso possível — algo não tão eficaz em um dispositivo completamente sem fio.

Curiosamente, um projeto semelhante teria sido cancelado há pouco tempo. Segundo o jornalista, a diferença entre esse modelo descontinuado e o que está sendo desenvolvido agora é o nível de imersão: o anterior tinha lentes transparentes, enquanto o novo adotará a mesma abordagem do Vision Pro.

Planos ambiciosos

A newsletter também fala sobre outros planos da Apple para o mercado de realidade virtual e aumentada, que vai muito além dos headsets. Um dos dispositivos vindouros, inclusive, seriam óculos semelhantes aos da Meta/Ray-Ban, os quais seriam equipados com câmeras e microfones.

No entanto, diferentemente do modelo concorrente, pode ser improvável que a Apple permita aos usuários capturar mídias deliberadamente (por questões de privacidade), com esses métodos de entrada sendo usados mais para auxiliar nos recursos de inteligência artificial da empresa e para a Siri.

Mas os planos da Apple para esse mercado seriam ainda mais ambiciosos — especialmente para o CEO da empresa, Tim Cook. Segundo a publicação, o executivo estaria focado no desenvolvimento de óculos de realidade aumentada leves, os quais apresentariam dados sobrepostos à visualização do mundo real.

Trata-se do há bastante tempo rumorado “Apple Glass”, o qual, segundo fontes em Cupertino, seria “a única coisa com a qual Cook realmente está gastando seu tempo do ponto de vista do desenvolvimento de produtos”. O CEO não estaria se importando mais com nada, segundo essas fontes.

No entanto, uma novidade como essa deverá demorar um bom tempo até chegar ao mercado, uma vez que envolve um esforço tremendo de engenharia e o aperfeiçoamento de uma série de tecnologias visando compactar algo do gênero em um dispositivo tão pequeno.

Se a Maçã conseguirá realizar esse feito, só o tempo nos dirá…

