Apple fechará permanentemente uma de suas lojas no Reino Unido

De acordo com informações do MacRumors, a Apple Bristol (no Reino Unido), sua primeira unidade física na cidade, será fechada no dia 9 de agosto — algo que deverá ocorrer de forma permanente, uma vez que não há planos em curso para retomar os trabalhos no local.

Ainda contando com o antigo design das lojas da Maçã, ela será fechada no dia 9 de agosto (um sábado), em decorrência dos planos de renovação do Cabot Circus Shopping Center e do Bristol Shopping Quarter — área comercial que vem enfrentando desafios de vacância crescentes.

Segundo o site, um aplicativo de construção indica que o proprietário local planeja reconfigurar o espaço de varejo da Philadelphia Street (onde a loja da Apple está localizada), o qual passará a abrigar edifícios residenciais, instalações médicas, restaurantes, etc.

De alguma forma a Apple parece não ter visto vantagem em retomar as atividades no local após essa grande reforma. A loja da Maçã na região foi inaugurada em 2008, anteriormente com o nome Apple Cabot Circus, sendo renomeada em 2021.

Confira o comunicado compartilhado pela Apple:

Na Apple, estamos sempre focados em oferecer uma experiência excepcional para todos os nossos clientes […] Devido aos planos de revitalização no Cabot Circus Shopping Center, que incluem o fechamento da seção onde nossa loja está localizada, a Apple Bristol fechará em 9 de agosto de 2025. Adoramos servir à comunidade de Bristol há mais de 15 anos, e nossos valiosos membros da equipe continuarão suas funções na Apple.

A empresa, vale recordar, mantém outra loja em Bristol. Trata-se da Apple Cribbs Causeway, que fica a cerca de 11km de distância do estabelecimento que será fechado em agosto.