Apple muda nome dos Search Ads e planeja expansão dos negócios

A Apple anunciou hoje que a sua área de publicidade agora se chama oficialmente Apple Ads. Essa mudança reflete a expansão do serviço, que deve deixar de se limitar apenas à busca na App Store.

Lançado em 2016, os então Apple Search Ads ofereciam apenas um formato de anúncio: o espaço no topo dos resultados de busca da loja de aplicativos. Com o tempo, a Apple começou a oferecer novas opções, como anúncios na aba “Hoje” e na seção “Talvez você também goste”, que aparece nas páginas de outros apps.

Em comunicado enviado aos desenvolvedores, a empresa explicou a mudança:

Quando lançamos os Apple Search Ads, oferecíamos apenas um único espaço de anúncio no topo dos resultados de busca. Hoje, os anunciantes podem exibir anúncios em vários lugares da App Store, por isso decidimos mudar o nome.

A nova marca também pode indicar planos da Maçã de levar anúncios para além da App Store. Há algum tempo circulam rumores de que a empresa estaria estudando inserir publicidade em outros apps, como o Mapas (Maps) — embora isso ainda não tenha sido confirmado.

No ano passado, a Apple começou a testar o uso de inteligência artificial para decidir automaticamente os melhores locais para exibir anúncios na loja.

A iniciativa faz parte da estratégia da empresa de impulsionar a receita com serviços, área cada vez mais importante dentro do faturamento da companhia. Rumores apontam que o CEO Tim Cook apoia essa expansão, mas relatos apontam que nem todos os funcionários estão confortáveis com essa ideia.

via 9to5Mac