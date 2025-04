Apple TV+ adquire “Come See Me in the Good Light”, documentário de Ryan White

O Apple TV+ anunciou a aquisição dos direitos de “Come See Me in the Good Light”, documentário selecionado para o Festival de Cinema de Sundance de 2025 e vencedor do Festival Favorite Award.

Após sua estreia mundial no festival, a produção do diretor Ryan White foi elogiada como um documentário “belamente elaborado” e “excepcional”, que oferece um “olhar tocante sobre a fragilidade da vida humana”.

O enredo trata de uma história de amor comovente e inesperadamente engraçada sobre as poetisas Andrea Gibson e Megan Falley, que enfrentam um diagnóstico de câncer incurável com alegria, inteligência e uma parceria inabalável. Por meio do riso e do amor inabalável, elas transformam a dor em propósito e a mortalidade em uma comovente celebração da resiliência.

Two poets in love face an incurable cancer diagnosis in this 2025 Sundance Festival Favorite Award-winning documentary, featuring original music from Sara Bareilles and Brandi Carlile.#ComeSeeMeInTheGoodLight — Coming to Apple TV+ pic.twitter.com/gJy4KfjdtZ — Apple Original Films (@AppleFilms) April 14, 2025 Duas poetisas apaixonadas enfrentam um diagnóstico de câncer incurável nesse documentário vencedor do Favorite Award do Festival Sundance de 2025, com músicas originais de Sara Bareilles e Brandi Carlile.

#ComeSeeMeInTheGoodLight — Em breve no Apple TV+.

O documentário possui música original interpretada pela vencedora do Grammy e indicada ao Emmy Sara Bareilles, e pela vencedora do Grammy/Emmy e indicada ao Oscar Brandi Carlile, escrita por Gibson, Bareilles e Carlile.

“Come See Me in the Good Light” é dirigido por White, que também produz ao lado de Jessica Hargrave, Tig Notaro e Stef Willen. Estão entre os produtores executivos Glennon Doyle, Abby Wambach, Lauren Haber, Joe Lewis, Rachel Eggebeen, Colin King Miller, Catherine Carlile, Susan Yeagley, Kevin Nealon, Galia Gichon, Bareilles, Amanda Doyle, Christi Offutt, Soraida Bedoya, Melony Lewis e Adam Lewis.

Segundo a Maçã, a produção estreará globalmente no Apple TV+ no último trimestre deste ano, ainda sem data exata definida.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

