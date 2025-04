Com o iPhone 16e, Apple dominou vendas globais de smartphones no 1º trimestre de 2025

Pela primeira vez na história, a Apple conquistou a liderança nas vendas globais de smartphones no primeiro trimestre do ano. Esse resultado foi impulsionado pelo lançamento do iPhone 16e e pelo crescimento da marca em países como Índia, Japão e regiões do Sudeste Asiático e Oriente Médio.

Publicidade

Segundo a Counterpoint Research, a Maçã fechou o trimestre com 19% de participação de mercado, superando a Samsung, que ficou com 18%. A mudança no ranking surpreende, já que a dona dos iPhones, tradicionalmente, tem seu pico no quarto trimestre, após os grandes lançamentos de setembro.

O grande destaque, como já mencionado, foi o iPhone 16e, lançado em março por US$600. Mais acessível e pensado para mercados emergentes, ele substituiu o iPhone SE de terceira geração como a opção de entrada da empresa.

A aposta parece ter dado certo: a Apple teve crescimento de dois dígitos em mercados estratégicos fora dos EUA e da Europa. Nos mercados tradicionais, no entanto, as vendas ficaram estagnadas ou até caíram, especialmente na China, onde a concorrência de marcas locais é cada vez mais forte.

A Canalys, por outro lado, apontou a Samsung como líder em remessas globais, com 20% de participação, contra 18% da Apple. Mas, mesmo com essa diferença, as duas consultorias concordam: a Apple está mudando o jogo ao antecipar lançamentos e mirar nos mercados onde ainda há espaço para crescer.

Publicidade

O mercado global de smartphones, como um todo, cresceu pouco no último trimestre. A Counterpoint apontou uma alta de 3% na comparação anual, enquanto a Canalys registrou apenas 1%, puxada por incertezas econômicas e estoques elevados no início do ano.

Para driblar a possibilidade de novas tarifas de importação nos EUA — em meio às políticas comerciais do presidente Donald Trump —, a Maçã chegou a fretar aviões para transportar cerca de 1,5 milhão de iPhones da Índia para os Estados Unidos.

Publicidade

Embora os smartphones tenham sido posteriormente aliviados de parte das tarifas, a movimentação mostra o quanto a empresa está atenta ao cenário geopolítico.

Outras fabricantes como Xiaomi, vivo e OPPO também seguem firmes no ranking global. A Xiaomi manteve o terceiro lugar com 14% de mercado, aproveitando o bom momento na China e sua entrada no setor de carros elétricos. A vivo e a OPPO completam o Top 5, com boa performance em mercados emergentes.

Apesar do bom momento da gigante de Cupertino, os analistas mantêm o alerta ligado para os próximos meses. As consultorias já revisaram para baixo as projeções para o ano, citando inflação, tensões comerciais e incertezas econômicas que poderão frear o consumo.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.