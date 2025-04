Como usar o layout de colunas no Mail do Mac

Por justamente ser usado em telas maiores, o aplicativo nativo Mail do macOS oferece alguns benefícios extras em relação às suas versões para iPhones e iPads. Um exemplo disso é a função que permite usar esse app no layout de colunas para visualizar as suas mensagens.

Com isso ativado, a lista dos emails será mostrada em colunas na janela do Mail e a pré-visualização da mensagens aparecerá abaixo ou ao lado da lista. A seguir, veja como utilizar o app dessa forma! 📧

Com o app aberto, vá até Visualizar » Usar Layout de Colunas. Depois, é possível usá-lo da seguinte maneira:

Para alterar quais as colunas ficarão visíveis, mantenha pressionada a tecla ⌃ control , clique no cabeçalho de uma coluna e escolha um atributo (como “Silenciado”). As colunas “Conversa”, “Estado” e “Assunto” serão sempre mostradas.

, clique no cabeçalho de uma coluna e escolha um atributo (como “Silenciado”). As colunas “Conversa”, “Estado” e “Assunto” serão sempre mostradas. Para exibir a pré-visualização da mensagem na lateral ou na parte inferior da tela, vá até Visualizar » Mostrar Pré-visualização Lateral ou Visualizar » Mostrar Pré-visualização Embaixo.