Desafio especial do Apple Watch destacará os círculos de atividade

No dia 24 de abril, usuários do Apple Watch que fecharem os três círculos de atividade (a partir de qualquer exercício) ganharão um prêmio de edição limitada, além de dez adesivos animados e um emblema animado para o app Mensagens (Messages).

O desafio acontecerá em comemoração ao Dia Mundial do Complete os Círculos (Global Close Your Rings Day), de modo que os clientes podem obter um broche (pin) especial inspirado no prêmio, o qual estará disponível nas Apple Stores em todo o mundo também a partir de 24/4 — enquanto durarem os estoques.

De acordo com uma publicação da Apple, nos últimos dez anos os círculos de atividade do Apple Watch têm “oferecido uma maneira simples, envolvente e personalizável para os usuários se manterem ativos ao longo do dia”.

O Apple Watch mudou a maneira como as pessoas pensam, monitoram e se envolvem com sua saúde e condicionamento físico. Há uma década, lançamos os círculos de atividade — e, desde então, o Apple Watch cresceu e oferece um amplo conjunto de recursos projetados para capacitar todos os usuários. As pessoas nos escrevem quase todos os dias contando como o Apple Watch fez a diferença em suas vidas, desde motivá-las a se movimentar mais ao longo do dia até mudar a trajetória de sua saúde. —Jeff Williams, diretor de operações da Apple.

Também conforme divulgado pela Maçã, uma nova análise de dados fornecidos por mais de 140 mil participantes do Apple Heart and Movement Study identificou associações positivas entre o fechamento dos círculos de atividade e aspectos de sono, saúde cardíaca e bem-estar mental. Essas associações foram consistentes entre homens e mulheres, e em todas as faixas etárias.

Em comparação com pessoas que fecham seus círculos de atividade com pouca frequência, aquelas com a maior frequência tinham 48% menos probabilidade de apresentar má qualidade do sono e 73% menos probabilidade de apresentar níveis elevados de frequência cardíaca em repouso, bem como 57% menos probabilidade de relatar níveis elevados de estresse.

A companhia ressaltou ainda que os círculos de atividade são apenas um dos muitos recursos do Apple Watch que oferecem insights práticos sobre as informações de condicionamento físico e saúde dos usuários. Além disso, quando o iPhone e o iPad são bloqueados, todos os dados de condicionamento físico e saúde no app Saúde (Health) — exceto a Ficha Médica — são criptografados.

