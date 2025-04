EUA: redução de tarifas para eletrônicos é temporária; cenário para a Apple continua instável

O anúncio da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (U.S. Customs and Border Protection) de que eletrônicos importados, como smartphones, laptops e outros produtos, estariam isentos das tarifas de Donald Trump soou como um alívio para a Apple, que estava à beira de uma crise em meio à situação das tarifas de 125% sobre produtos importados da China.

Publicidade

A “flexibilização”, contudo, se mostrou ser apenas temporária, já que o presidente dos EUA e as autoridades da Casa Branca voltaram atrás no anúncio — Trump chegou a negar a isenção tarifária em nova postagem no Thruth Social:

NINGUÉM está sendo “liberado” dos desequilíbrios comerciais injustos e das barreiras tarifárias não monetárias que outros países têm usado contra nós — especialmente a China, que, de longe, nos trata pior! Não houve nenhuma “exceção” tarifária anunciada na sexta-feira. Esses produtos estão sujeitos às tarifas existentes de 20% sobre o fentanil, e estão apenas sendo realocados para uma “categoria” tarifária diferente. A Mídia Fake News sabe disso, mas se recusa a noticiar.



Estamos analisando os semicondutores e TODA A CADEIA DE FORNECIMENTO DE ELETRÔNICOS nas próximas investigações tarifárias por motivos de segurança nacional. O que foi revelado é que precisamos fabricar produtos nos Estados Unidos e que não seremos reféns de outros países — especialmente nações hostis em termos comerciais, como a China, que fará tudo o que estiver ao seu alcance para desrespeitar o povo americano.



Também não podemos deixá-los continuar nos explorando no comércio, como têm feito há décadas — ESSES DIAS ACABARAM! A Era de Ouro da América, que inclui os próximos cortes de impostos e de regulamentações — grande parte dos quais já foi aprovada pela Câmara e pelo Senado — significará mais empregos, com salários melhores, fabricação de produtos no nosso país e tratamento aos outros países, em especial a China, da mesma forma como eles nos trataram.



O ponto principal é que nosso país será maior, melhor e mais forte do que nunca. Nós vamos FAZER A AMÉRICA GRANDE NOVAMENTE!

Contradizendo completamente o anúncio da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA, o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, disse ao programa “Face The Nation”, da CBS News, que as tarifas sobre semicondutores “não eram realmente uma exceção”.

Publicidade

Já o secretário de comércio, Howard Lutnick, afirmou que a isenção tarifária de Trump sobre produtos eletrônicos importados é apenas temporária, e que smartphones, laptops, discos rígidos, processadores, chips de memória e outros produtos/componentes serão, sim, incluídos nas tarifas de semicondutores, que deverão ser aplicadas dentro de 1-2 meses.

Cenário instável e interferência de Tim Cook

A suspensão das tarifas recíprocas para produtos feitos na China teria sido uma ótima notícia para a Apple, que está passando por uma situação delicada na fabricação dos seus dispositivos. Se o cenário permanecer crítico e instável como nas últimas semanas, com retaliação de tarifas, ações despencando, e incertezas políticas e econômicas, é provável que a Maçã tente se apressar para transferir a fabricação de deles (pelo menos grande parte) para a Índia e/ou para o Vietnã o mais rápido possível, visto que estabelecer sua produção nos EUA seria inviável e custaria muito dinheiro.

A redução das tarifas, segundo Trump, havia sido feita após entrar em contato com o CEO da Apple, Tim Cook, a fim de ajudar na situação de crise mercadológica da Maçã. Segundo o presidente, ele “não quer machucar ninguém” e está “em contato com Cook”.

REPORTER: You mentioned short-lived tariffs exemptions. Which specific products? TRUMP: I'm looking at something to help some of the car companies. They need a little bit of time. I speak to Tim Cook.



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 14 de abril de 2025 às 10:23

REPÓRTER: O senhor mencionou isenções tarifárias de curta duração. Para quais produtos, especificamente?

Publicidade

TRUMP: Estou analisando algo para ajudar algumas montadoras. Elas precisam de um pouco de tempo. Eu converso com o Tim Cook.

O anúncio feito pela alfândega no final da semana passada excluía os produtos eletrônicos vindos da China da nova tarifa recíproca de 125% imposta por Trump, bem como da tarifa global básica de 10%, restando apenas a “tarifa de fentanil” de 20%. O jogo político entre EUA e China para lidar com as taxas era retaliar com um aumento de correspondente toda vez que o outro país impunha novas tarifas. Assim, as taxas de Trump passaram de 10% para 20%, para 34%, para 104% e, finalmente, para 145%.

No último domingo, Trump conversou com alguns repórteres enquanto viajava de volta para Washington, e afirmou que anunciaria a nova tarifa sobre semicondutores importados na próxima semana. Segundo ele, deverá haver flexibilidade para algumas empresas do setor, o que provavelmente incluirá a Apple, tendo em vista a sua relação próxima com Cook.