“iHostage”: Netflix lançará filme sobre crime em Apple Store

A Netflix estreará nesta semana o thriller holandês “iHostage”, inspirado no sequestro que aconteceu em fevereiro de 2022 dentro de uma Apple Store em Amsterdã. Na ocasião, um homem armado manteve um refém por mais de cinco horas.

Publicidade

Dirigido por Bobby Boermans e escrito por Simon de Waal, “iHostage” reconstrói o cerco sob vários pontos de vista — do sequestrador, do refém e da polícia.

O filme acompanha de perto a história de um cidadão búlgaro que se viu no meio da confusão, mostrando momentos de desespero, coragem e os efeitos psicológicos que um evento assim pode deixar.

Na vida real, o criminoso exigiu 230 milhões de dólares em criptomoedas, chegou a disparar contra a polícia e ameaçou usar explosivos (que depois se descobriu serem falsos).

O sequestro terminou quando o refém aproveitou um momento de distração para fugir, e o agressor acabou atropelado pela polícia. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu. Aproximadamente 70 pessoas estavam na loja, muitas escondidas em um armário.

Publicidade

O filme promete agradar quem curte thrillers baseados em fatos reais. No elenco, estão Marcel Hensema, Loes Haverkort, Matteo van der Grijn e Everon Jackson Hooi.

“iHostage” chegará mundialmente à Netflix nesta sexta-feira (18/4).

“Drop”: o suspense nascido do AirDrop

Enquanto isso, nas telas dos cinemas, “Drop: Ameaça Anônima” aposta em uma premissa curiosa: é o primeiro suspense a girar em torno do recurso AirDrop. Com direção de Christopher Landon (“A Morte te Dá Parabéns”), o filme é estrelado por Meghann Fahy (“The White Lotus”) e Brandon Sklenar.

Publicidade

A trama acompanha Violet, uma mãe viúva que resolve dar uma nova chance ao amor e vai a um encontro num restaurante chique de Chicago. Mas o jantar, que tinha tudo para ser romântico, vira um pesadelo.

Isso porque a personagem principal começa a receber mensagens anônimas e ameaçadoras via AirDrop — ou “DigiDrop”, como chamam no filme. O recado é direto: ou ela mata o acompanhante, ou o seu filho será assassinado.

A ideia do filme surgiu de uma situação real que os próprios produtores viveram durante férias na Itália. “Drop” combina suspense psicológico com uma crítica ao uso distorcido da tecnologia.

Publicidade

Quase toda a história se passa dentro de um único ambiente, com efeitos visuais — como mensagens ocupando a tela inteira. Apesar da proposta interessante, há quem aponte que o visual do filme é sem graça e o final, um pouco apressado.

“Drop” estreou na semana passada e está em cartaz nos principais cinemas do Brasil. Mesmo com alguns tropeços, críticos dizem que ele entrega uma experiência divertida, com destaque para a protagonista e a criatividade ao transformar um recurso tão comum numa ferramenta de terror.

via AppleInsider