iOS 18.5, iPadOS 18.5, macOS 15.5, watchOS 11.5, tvOS 18.5 e visionOS 2.5 ganham segundas betas

A Apple finalmente deu sequência hoje ao ciclo de testes das próximas versões dos seus sistemas operacionais.

Portanto, estão agora disponíveis para desenvolvedores as segundas betas do iOS 18.5 (compilação 22F5053f ), do iPadOS 18.5 (idem), do macOS Sequoia 15.5 ( 24F5053f ), do watchOS 11.5 ( 22T5553d ), do tvOS 18.5 ( 22L5553d ) e do visionOS 2.5 ( 22O5453e ).

Além deles, a Apple também disponibilizou as versões Release Candidates (RCs) do macOS Sonoma 14.7.6 (compilação 23H612 ) e do macOS Ventura 13.7.6 ( 22H612 ).

Como já aventado, esses serão provavelmente os últimos updates a serem lançados antes da WWDC25, que ocorrerá entre os dias 9 e 13 de junho. Logo, pode ser que as versões finais deles sejam liberadas para todos na segunda quinzena de maio.

Vamos continuar acompanhando as possíveis novidades das betas recém-lançadas. Então fique de olho por aqui!