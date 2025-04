iPhone dobrável poderá ter câmera sob a tela; confira suas possíveis resoluções

O leaker denominado Digital Chat Station publicou hoje na rede social Weibo possíveis especificações das telas do iPhone dobrável que a Apple estaria preparando para ser lançado nos próximos anos — alegadamente, já em 2026.

Publicidade

Segundo a publicação, a exemplo de outros smartphones dobráveis, o aparelho em questão terá duas telas — uma interna, maior (em evidência quando o dispositivo estiver aberto), e uma externa, menor (em destaque quando fechado).

O leaker afirma que a tela interna deverá ter 7,76 polegadas, resolução de 2713×1920 pixels e, como grande destaque, a tão aguardada tecnologia de câmera sob a tela que estaria sendo desenvolvida há muito tempo pela Apple.

Já a tela externa, por sua vez, deverá contar com 5,49″ e resolução 2088×1422 pixels. Ela também deverá ter uma câmera, mas (ao contrário do display interno) provavelmente posicionada em um recorte em formato de buraco (hole punch).

Publicidade

Tirando as informações referentes à resolução, o próprio leaker já havia falado sobre os tamanhos das telas do dispositivo — embora, na ocasião, ele tenha apostado em um display interno levemente menor (de 7,74″).

Caso seja mesmo confirmada a câmera sob a tela no display interno, pode ser que ele não conte com recorte nenhum, uma vez que o analista Ming-Chi Kuo afirmou que o aparelho deverá abrir mão do Face ID em prol do Touch ID.

via MacRumors