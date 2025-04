Jogo Prince of Persia: The Lost Crown chega ao iPhone e iPad

Já está disponível na App Store para iOS e iPadOS o game Prince of Persia: The Lost Crown, da Ubisoft. Disponível também para o Android, o jogo já era sucesso em computadores e consoles e aterrissou no universo mobile com todos os recursos e o conteúdo da versão original.

Prince of Persia: The Lost Crown é um jogo de ação e aventura ambientado em um mundo mitológico persa, no qual os jogadores podem embarcam na jornada do jovem herói destemido Sargon na missão para salvar o filho da rainha Thomyris — tudo ao lado de seus irmãos da armas, os Imortais.

Sua jornada o levará ao Monte Qaf, a antiga cidade dos deuses, agora amaldiçoada e repleta de inimigos corrompidos pelo tempo e criaturas mitológicas hostis. Para cumprir sua missão, você precisará dominar poderes temporais únicos, habilidades de combate e plataforma para executar combos mortais, derrotar seus inimigos e restaurar o equilíbrio do mundo.

Cuidadosamente redesenhado para dispositivos móveis, o game conta com alguns recursos exclusivos, como suporte nativo para as proporções de tela de 16:9 a 20:9, interface renovada, controles personalizáveis e suporte para controles externos compatíveis com smartphones e tablets.

Além disso, o game também conta com novos modos automáticos e opções adicionais que visam facilitar o combate e a navegação em plataformas, bem como a possibilidade de ser executado a 60 frames per second — uma vantagem exclusivamente nos celulares e tablets mais recentes.

Disponível para dispositivos com pelo menos o iOS/iPadOS 14 instalado , Prince of Persia: The Lost Crown pode ser baixado e testado gratuitamente, mas para jogá-lo totalmente é preciso adquirir sua versão completa por meio de uma compra interna, com um custo de a partir de R$50.