“Mythic Quest” é cancelada pelo Apple TV+ e terá episódio final atualizado

Após quatro temporadas, a série “Mythic Quest” chegou ao fim, segundo a Variety. A produção do Apple TV+ foi cancelada duas semanas após o final da quarta temporada. Contudo, como o último episódio não havia sido concebido como o final da série, ele será atualizado para transmitir de forma mais fiel esse encerramento e estará disponível ainda nesta semana.

Sobre o cancelamento da série, os produtores executivos David Hornsby, Megan Ganz e Rob McElhenney disseram que “finais são difíceis”:

Estamos muito orgulhosos da série e do mundo que construímos — e profundamente gratos a cada elenco e equipe que se dedicaram de corpo e alma a ela. A todos os nossos fãs, obrigado por jogarem conosco. Aos nossos parceiros da Apple, obrigado por acreditarem na visão desde o início. Como finais são difíceis, com a bênção da Apple, fizemos uma atualização final para o nosso último episódio — para que pudéssemos nos despedir, em vez de simplesmente dizer “fim de jogo”.

Em uma publicação no Instagram, Ganz disse que foram os sete anos de trabalho com o melhor grupo de pessoas que você ela já conheceu, agradecendo especificamente Hornsby e McElhenney.

Você não precisa ficar chateado quando lhe deram quatro temporadas e sete anos de trabalho com o melhor grupo de pessoas que você já conheceu. Nunca foi fácil, mas sempre valeu a pena. Nos ajudamos durante a pandemia, pegamos nossos corações e os transformamos em arte. Agradeço especialmente ao @hornsbone, que passou muitas noites longas com uma fantasia ridícula escrevendo e reescrevendo comigo, e vivenciando aquela vergonha especial que vem de deixar o estúdio de Radford depois que fecharam o portão C. E obrigada ao @robmcelhenney por me enviar aquele email há tantos anos. O que eu acho? Acho que vai mudar a minha vida.

Criada por Ganz, McElhenney e Charlie Day, “Mythic Quest” é estrelada por McElhenney como Ian Grimm, o diretor criativo do jogo (fictício) do tipo MMORPG que dá nome à série.

Além de McElhenney, o elenco principal inclui Hornsby, Ashly Burch, Charlotte Nicdao, Imani Hakim, Jessie Ennis, Naomi Ekperigin, Danny Pudi, entre outros. Cada temporada foi bem recebida, tanto que a série ganhou seu próprio spinoff chamado “Side Quest”, que se concentra nos jogadores e fãs do jogo Mythic Quest.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

