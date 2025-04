Rumor: iPadOS 19 será mais parecido com o macOS, com multitarefa aprimorada e mais

Seis anos após adotar o nome iPadOS para se referir à versão do iOS presente nos iPads, a Apple poderá finalmente dar uma cara mais diferente ao sistema operacional dos seus tablets — e ela deverá ter uma pegada parecida com a do macOS.

Publicidade

De acordo com informações do boletim “Power On”, assinado por Mark Gurman na Bloomberg, o iPadOS 19 será um dos grandes destaques da WWDC25, com um grande update focado em produtividade, multitarefa e gerenciamento de janelas de apps.

Esses são alguns dos tópicos que mais incomodam alguns dos usuários do iPad, uma vez que certos modelos contam com hardware capaz de disputar de igual pra igual com alguns Macs, mas estão limitados a um software originalmente projetado para o iPhone.

A última grande novidade no sistema nesse sentido, vale recordar, foi o Organizador Visual (Stage Manager), lançado em 2022 tanto no macOS quanto no iPadOS — um recurso que não pareceu fazer diferença para muitos usuários, convenhamos.

Publicidade

Embora essa mudança seja muito bem-vinda, o iPadOS 19 não será uma espécie de versão modificada do macOS, uma vez que a Apple ainda quer manter uma diferenciação entre iPads e Macs, mas deverá ser suficiente para deixar alguns usuários do tablet felizes.

Quando o iPadOS 19 chegar ao mercado, possivelmente os iPads Pro com o chip “M5” já estarão prontos para serem comercializados — o que faria desse update uma justificativa boa para a presença de tamanho poder computacional nos novos dispositivos.