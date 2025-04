watchOS 12 poderá ter suporte limitado à AI e algumas mudanças na interface

Uma das únicas categorias de dispositivos da Apple a ainda não contar com suporte à Apple Intelligence, o Apple Watch deverá continuar com essa limitação neste ano — pelo menos em partes, como indicou o jornalista Mark Gurman na newsletter “Power On” (da Bloomberg).

Publicidade

Segundo o boletim, os Apple Watches continuarão inabilitados para rodar localmente os modelos de inteligência artificial (IA) que alimentam os outros aparelhos da empresa, mas o watchOS 12 trará uma novidade que deverá diminuir parte dessa limitação atual.

Isso porque a Apple implementará uma nova abordagem de apresentação para seus recursos de IA denominada “alimentado pela Apple Intelligence”, a qual permitirá ao dispositivo usar os recursos do conjunto sem que ele esteja rodando os modelos diretamente.

Com essa abordagem, o Apple Watch poderá usar o poder computacional do iPhone para realizar as tarefas que forem suportadas nesse novo esquema — como pedir determinada informação à Siri e obter uma resposta mais precisa com o ChatGPT, por exemplo.

Publicidade

Obviamente, isso poderá mudar em futuras versões do Apple Watch. O próprio Gurman voltou a corroborar a ideia de que a Apple adicionará futuramente câmeras ao dispositivo, as quais teriam como principal objetivo alimentar os recursos de inteligência artificial da empresa.

Por fim, Gurman afirmou que o watchOS 12 também contará com alguns dos novos elementos de interface que estão sendo preparados para outros sistemas operacionais da empresa (inspirados no visionOS) — mas nada muito revolucionário, nesse caso.

Comprar Apple Watch Ultra 2 de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: natural ou preto

Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio

Comprar Apple Watch Series 10 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10

Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x

Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante

Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia

Tamanhos: 42mm ou 46mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês

Comprar Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$2.969,10

Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x

Cores: meia-noite, estelar ou prateado

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva ou loop esportiva

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.