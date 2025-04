Apple bloqueia 14 apps de criptomoedas não registrados na Coreia do Sul

A Coreia do Sul adotou uma postura firme em relação a carteiras de criptomoedas não registradas no país, de modo que a Apple precisou bloquear 14 aplicativos estrangeiros do tipo da App Store na região, conforme uma reportagem do CoinDesk.

Publicidade

Aplicativos como KuCoin e MEXC não estão mais disponíveis para download ou atualização na App Store local. A falta de registro no país implica em uma pena de até cinco anos de prisão e uma multa de 50 milhões de wons (o equivalente a mais de R$206 mil).

Segundo as informações, esses serviços são considerados provedores de ativos virtuais não registrados, de modo que a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) sul-coreana continuará pressionando pela remoção desses aplicativos e sites para “proteger os usuários e prevenir a lavagem de dinheiro”.

A FIU também está considerando outras medidas contra as plataformas que não se registraram. Na Coreia do Sul, qualquer plataforma que venda, armazene ou negocie criptomoedas é obrigada a enviar informações ao órgão.

Essa medida segue uma repressão semelhante em março passado, quando o Google bloqueou o acesso a diversas plataformas de criptomoedas não registradas na sua loja de aplicativos local.